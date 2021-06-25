Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (2)

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında başlayan yangın önce Açık Cezaevine, ardından da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait arazilere sıçradı.

Yangın saat 11.45 sıralarında başladı. Dalaman'da bulunan kağıt fabrikasının mutfak bölümünden başladığı iddia edilen yangın kısa sürede yayıldı. Rüzgarın da etkisi ile yangın önce Açık Cezaevi tarlalarına, ardından da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın onlarca dönüm alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edilirken, yangının oldukça hızlı ilerlemesi nedeniyle Orman Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle tüm Dalaman duman altında kalırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.