Dalaman'da Çiftçi Satış Yeri açıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ürrticilerin ürünlerini satabilecekleri Çiftçi Satış Yeri'nin açılışı yapıldı.

Atakent Mahallesi Bülüşlü mevkiinde açılan mağazada çiftçilerin yetiştirdiği yöresel ürünler satışa sunulacak.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, bölgenin verimli topraklarında üretilen yöresel ürünlerin vatandaşlara sunulmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Kaymakam Yakuta, Dalaman İnciri ve Elcik Soğanı için coğrafi işaret çalışmalarının son aşamaya geldiğini hatırlatarak; “Yöresel ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciler için çok güzel bir satış noktası kazandırıldı. Bölgede yetiştirilen ürünlere vatandaşlar rahatlıkla ulaşabilecek. Bizlere düşen bu tesisin yaşatılması. Ürün akışını sağlamamız, insanları buraya yönlendirmemiz gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın turizmin yanı sıra çok önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Çiftçinin ürünlerini tüketiciye ulaştırabilmesi için yürütülen dayanışmanın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Saylak, “Dalaman Taşbaşı Mahallesinde çilek yetiştirdik. İncir kurutma ve soğuk depolama için çalışma yapıyoruz. Tabi burada kooperatifleşmede önemli, coğrafi işaretlerimizi de alacağız. Kırsalda kalkınmamızı bu tarz çalışmalarla yürüteceğiz. Yağ, şeker, un var. Bize düşen helva yapmak” dedi.

Tıbbi aromatik bitkiler üreten Arzu İlhan ise tüketiciye direk ulaşabildikleri satış noktası kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Satış yerinin hizmete sunulmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi.