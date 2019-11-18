Dalaman'da depreme dayanıksız kamu binaları yıkıma hazırlanıyor

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde Kaymakamlık binasının, depreme dayanıksız raporu sonucunda çeşitli kurumların taşındığı ve son olarak Nüfus Müdürlüğü, Sosyal yardımlaşma ve Kaymakamlık makamının taşınmasının ardından yıkım çalışmalarının başlanacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde depremler nedeniyle hasarlı olan binaların arasında 30 yılını doldurmuş Kamu binaları olan Adliye binasının taşındığı ve Kaymakamlık binasında ise taşınacak olan Nüfus müdürlüğü ve sosyal yardımlaşma birimin taşınmasının ardından yıkım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan,yeni hükümet konağı yapımı için çeşitli olurlarının alındığını ve ihale aşamasına gelindiğini belirterek''Depreme dayanıksız olan Adliye ve Kaymakamlık binasının boşaltılarak aynı yine yerine depreme dayanıklı Hükümet Konağının yapılacağını söyledi .Çalışmalrın son aşamaya geldiğini ifade etti.