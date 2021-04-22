Dalaman'da engelli park yerlerini kullananlara ceza

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri engelli vatandaşlar için ayrılmış park yerlerine araçlarını park edenlere cezai işlem uyguladı.

Dalaman'da sokak ve cadde üzerinde engelliler için ayrılmış, tabela ve işaretler ile belirtilen alanlara yapılan hatalı park nedeniyle sürücülere ceza uygulandı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri engelliler için ayrılmış bölgelere park eden araçları tespit etti. Sahiplerine araçlarını kaldırmaları yönünde uyarı yaptı. Engelli park alanından çekilmeyen araçlara cezai işlem uygulandı. Araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.