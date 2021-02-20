İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman'da ev yangını: 1 ölü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Ege Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu (41) kısa sürede evi saran alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasından çıkarılan Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.