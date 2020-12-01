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Dalaman'da ev yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karaçalı Mahallesi Şehit Memduh Türk Sokak'taki bir evde yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Evin yatak odasında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangının, yatak odasındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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