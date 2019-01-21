Dalaman'da hükümlüler okulların bakımını yapıyor

Dalaman'da denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yapıyor.

Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetimli serbestlikten yaralanan Dalaman'daki 15 hükümlü okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini yapıyor.

Denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin yarıyıl tatili süresince okullardaki tadilat ve bakım işlerini yapacakları projede, Dalaman Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelen hükümlüler, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık'ın da katıldığı etkinlikte okulun duvarlarını boyama işlemlerine başladı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumda denetimli serbestlik ve hükümlüye bakış açısını olumlu yönde değiştirmek açısından projenin önemini vurguladı.

Adaletli bir infaz yönetimi, hükümlülerin ıslahı, toplumun korunması için hükümlülerin denetimli serbestlik altında bulundukları süreç içerisinde denetim ve takip altında tutulmalarının büyük önem arz ettiğinin altını çizen Başsavcı Altınışık; “Denetimli serbestlik adli makamlarca verilen ceza hükümlerinin toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı şüpheli, sanık ve hükümlülerin yeniden sosyalleştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan türlü hizmetlerin sağlandığı ceza infaz sistemidir. Denetimli serbestlik hükümlülerinin suç işlemeye sebep olan davranışlarını değiştirmesi tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin denetim ve takip altında tutulması, madde bağımlılarının rehabilitasyonu gibi alanlarda çalışmalar yürüterek toplumun korunmasında rol alan bir sistemi ifade etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Altınışık, sözlerini şöyle sürdürdü; “Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görev alanı içerisinde kamu yararına çalıştırma, hükümlünün kurallara uyma becerisini, çalışma disiplini kazanmasını, meslek edinerek kendi işini kurmasını ve topluma verdiği zararı ücretsiz çalışarak geri ödemesini esas alan bir yükümlülüktür. Bu kapsamda hükümlülerin okullarda boya, tadilat, temizlik gibi işleri yerine getirmesi için Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerekli hazırlıklar tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında belirlenen okulumuzda, denetimli serbestlik kapsamında cezalarını infaz etmekte olan 15 hükümlümüz badana, boya ve tadilat işlemlerini yapmak suretiyle Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunun yeni döneme hazırlanmasını sağlayacaklardır. Projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum.”