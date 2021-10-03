İhlas Haber Ajansı

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Dalaman'da iş yeri yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde beton santralinin marangoz atölyesinde çıkan yangında işyerindeki malzemeler yandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde beton santralinin marangoz atölyesinde çıkan yangında işyerindeki malzemeler yandı.


İşyerindeki yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalaman Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesi üzerindeki özel bir beton santraline ait marangoz atölyesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.


Elektrik kaçağı sonrası çıktığı belirtilen yangında işyerinde bulunan tiner, boya ve muhtelif marangoz malzemeleri zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

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