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Dalaman'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği

Dalaman’da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında polis ekipleri denetim yapıp, öğrencilerle bir araya geldi.

Dalaman'da, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında polis ekipleri denetim yapıp, öğrencilerle bir araya geldi.


Cumhuriyet Ortaokulu çevresinde polis ekipleri, yaya geçidi olan yerlerde kontrol yaptı.


Uygulamada, İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesiyle ilgili "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yayaların geçiş önceliğine dikkati çekildi.


Etkinlik kapsamında Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Hayrullah Kılıç öğrencileri bilgilendirdi.


Öğrenciler, ellerinde “bu yolda birlikteyiz” yazılı pankartlarla sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

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