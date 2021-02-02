İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman'da kaza

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Dalaman Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde çift taraflı trafik bilgisinin ardından olay yerine 112 acil ambulansı, trafik ekipleri ve Büyükşehir Dalaman İtfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. 48 RZ 370 plakalı araç sürücüsü Fuat Abdullah'ın aracın direksiyon ile koltuk arasında sıkışması nedeniyle itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Diğer araç sürücüsü ise araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.