Dalaman'da okul servis araçlarına denetim

Ekipler, servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların evraklarını inceledi. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti.

Uygulamada, araç sürücülerine çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ve öğrencilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Denetimlerin ilçe genelinde çeşitli noktalarda devam edeceği bildirildi. Veliler ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.