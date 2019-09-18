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Dalaman'da okul servis araçlarına denetim

Dalaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Ekipler, servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların evraklarını inceledi. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti.


Uygulamada, araç sürücülerine çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ve öğrencilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.


Denetimlerin ilçe genelinde çeşitli noktalarda devam edeceği bildirildi. Veliler ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.

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