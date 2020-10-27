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Dalaman'da okul servisi sürücülerine ‘korona virüs tedbirleri' anlatıldı

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci servis sürücülerine, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili eğitim verildi.


Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde polis memuru Hayrullah Kılıç, şoförlere bilgiler verdi. Eğitimde, uyulması gereken kurallar ve yeni uygulamalar anlatıldı. Servis sürücüleri ve rehber personele, araç içindeki öğrencilerin oturma düzeninin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencileri indirme ve bindirme kuralları aktarıldı. Eğitimde, araçların devamlı dezenfekte edilmesinin önemine değinildi. Maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.


Servis araçlarına yönelik seminerlerin ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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