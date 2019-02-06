Dalaman'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

MUĞLA (İHA) Dalaman ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sürücüler bilgilendirildi.
MUĞLA (İHA) Dalaman ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sürücüler bilgilendirildi.
Dalaman genelinde 16 noktada 36 personelle uygulama yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, gün boyu okul ve meydanlarda uygulama gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hayrullah Kılıç, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında “yaya öncelikli trafik” konulu sunum yaptı.
Atatürk Caddesinde yapılan uygulamaya Kaymakam Ali Güldoğan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Ekipler ve öğrenciler sürücülere İçişleri Bakanlığınca gönderilen broşürleri dağıttı.