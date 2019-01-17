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Dalaman'da pazar alışverişi artık daha güvenli

Dalaman Belediyesi tarafından açık pazaryerine kurulan güvenlik kameraları ile vatandaşların ve esnafın daha güvenli alışveriş yapması hedefleniyor.


Karaçalı Mahallesinde Perşembe günleri kurulan pazarın yanı sıra festival, konser ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan açık pazaryerinin çeşitli noktalarına 7-24 kayıt yapacak güvenlik kameraları kuruldu.


Vatandaşların güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını temin ederek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesini sağlamak amacıyla kurulan güvenlik kameralarını ilçe halkı memnuniyetle karşıladı.


Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, yaptığı açıklamada; “Açık pazaryerimize, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın daha güvenilir bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak adına 13 adet kamera taktırdık. Artık pazaryerimizi 7 gün 24 saat boyunca izleyerek güvenliğini sağlayabiliyoruz.” dedi.

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