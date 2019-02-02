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Dalaman'da servis sürücülerine eğitim

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince servis sürücülerine eğitim verildi.


Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde polis memuru Hayrullah Kılıç, şoförlere bilgiler verdi. Eğitimde, uyulması gereken kurallar ve yeni uygulamalar anlatıldı.


Ticari araç ve okul servis şoförlerine güvenli sürücülük farkındalığının artırılmasına yönelik düzenlenen eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler verilirken, okul taşıtlarında ve şoförlerde aranan şartlar aktarıldı. Araçlarda, yönetmelikteki standart nitelikte ve sayıda ekipman bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi. Sürücülere, güvenli sürüş, takip mesafesi, ehliyet kemerinin önemi anlatıldı.


Polis memuru Kılıç, okul taşıtının, genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileriyle rehber personel taşımalarında kullanılan ve yönetmelikle belirlenen şartlara haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıt olduğunu belirtti.

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