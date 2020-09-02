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Dalaman'da silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Söğütlüyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlasını sulamaya giden 3 çocuk babası Abdil Çetin ve beraberindeki Sevgi D. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdil Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sevgi D. ise Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili iki şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Çetin'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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