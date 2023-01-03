Dalaman'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Fethiye JASAT Timi ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, Likya dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel obje, 56 adet sentetik uyuşturucu hap ve 13 adet cinsel uyarıcı olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli E.K.'nin yapılan sorgusunda ‘Barınak yerlerinde bulunan büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Olaylar ile ilgili şüpheli E.K. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemleri başlandığı açıklandı.