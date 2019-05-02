İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dalaman'da trafik kazası; 1 ölü

Dalaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dalaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Dalaman eski Fethiye yolu kavşağında Lütfi Bıçakçı (46) yönetimindeki 16 GC 042 plakalı otomobille Ramazan Tasalı (79) idaresindeki 48 D 3843 plakalı otomobil çarpıştı.


Çarpışmanın etkisi ile Lütfi Bıçakçı ve Ramazan Tasalı ile Bıçakçı'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Selami Çaçam (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan Tasalı'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Mevlüde Tasalı'nın (75) hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Tasalı'nın Dalaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.


Mevlüde Tasalı'nın cenazesi Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ekipler, olay yerinde trafik akışının rahatça sağlanabilmesi için güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.