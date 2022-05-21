Dalaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, hakkında Ortaca ile Dalaman ilçelerinde uyuşturucu tedarikçisi olduğu yönünde bilgi edinilen T.T. isimli şahıs narkotik ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheli şahsın İzmir ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getireceği yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli T.T.'nin aracı Ortaca ilçe girişinde durdurulurken, araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan ve metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan şahsın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticareti için yetiştirildiği değerlendirilen çok sayıdaki kenevir bitkisine de el konuldu. Gözaltına alınan T.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan T.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.