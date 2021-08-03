İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dalaman'daki yangın kontrol altında

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bugün başlayan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bugün başlayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.


İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir tarlada çıktığı öğrenilen yangına kısa sürede fark eden Narlı halkı müdahale ederken, ihbar üzerine arasöz de bölgeye geldi. Meyve ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın yoğun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 4 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.