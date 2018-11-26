Dalaman'dan sağlık turizmi atağı

Rusya'dan gelen tur operatörleri, Dalaman ve Dalyan'da incelemelerde bulundu.

Rusya'da, bölgeyi tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten 34 tur operatörüne, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı ile Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, eşlik etti.

Heyet, Dalyan Kanalı'nda ve Sarsala Koyu'nda tekne turu yaptı, Kral Mezarları'nı görme şansı buldu. Gezi kapsamında Dalaman'daki bir termal otelde inceleme yapan Rus heyet, ardından Kapukargın Mahallesindeki kaplıcaları gezdi.

TESTUD ile bir yıldır çalışma içerisinde olduklarını aktaran Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz; “Kaplıcalarımıza sağlık turizmine yönelik misafir getirebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmanın ardından Rus tur operatörlerini bölgemizde ağırladık. Önemli tur operatörleri ilçemizi ve bölgemizi ziyaret ettiler.” diye konuştu.

Rus operatörlerin ziyaretten oldukça memnun kaldığını dile getiren Şaşmaz; “Dalyan, Sarsala, Kayacık Sahili ile kaplıcalarımızı ve termal otelimizi gördüler. Çok verimli bir gezi oldu. İleriki dönemde Rusya'dan, Dalaman'a ve bölgemize gelen misafirlerimizin rahatsızlıklarını giderici hizmet almalarını sağlamayı arzu ediyoruz. Böylelikle ilçeye, bölgeye ve ekonomiye katkı sağlayacak bir turizm akımının ilk adımını attık.” dedi.

Sağlık turizminin dünyada her geçen gün ivme kazandığını belirten TESTUD Başkanı Yavuz Yılık ise bölgedeki termal suların Rusya'da tanınmasının Dalaman ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.