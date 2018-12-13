Dalamanlı çocuklar "trafik dedektifi" oldu

“Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında Dalaman'da 220 çocuk trafik güvenliği eğitimi aldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Emniyet Genel Müdürlüğü ve proje paydaşları tarafından yürütülen "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamındaki “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” ile ülke genelinde çocuk ve gençlerde trafik güvenliği alanında farkındalık ve bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Proje çerçevesinde Karaçalı İlköğretim Okulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Etkinlikte, polis memuru Hayrullah Kılıç tarafından öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk ve karşıdan karşıya geçme başlıkları altında eğitim verdi.

Eğitim sonunda öğrencilere "trafik dedektifi" kimlik kartı verildi. "Trafik Dedektifi" unvanı alan öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri ve kurallara uymayan yakınlarını uyarmaları gerektiği vurgulandı.

Çocuklarda trafik güvenliği bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla eğitimlerin devam edeceği bildirildi.