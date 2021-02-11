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Dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

Bodrum’da zaman zaman saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtınada 3 gencin dalgalara rağmen denize girmesi yürekleri ağza getirdi.

Bodrum'da zaman zaman saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtınada 3 gencin dalgalara rağmen denize girmesi yürekleri ağza getirdi.


İçmeler mevkisinde fırtınaya ve dalgalara aldırış etmeyen 3 genç denize girdi. Zaman zaman 40 km hıza ulaşan fırtınaya rağmen denize giren gençler denizden çıktıktan sonra ise 'yüzmeyi bilmeyen bu havada denize girmesin, boğulurlar' mesajı vererek uyarılarda bulundu.



Fırtınayı gören yelken açtı


Genç yelkenciler ise fırtınayı fırsat bilerek denize açıldı. Optimis ve Lazer sınıfı yelkenciler dalgalarla uzun süre mücadele etti. Eğitmenler eşliğinde yelken yapan öğrenciler yelkenleri ters yöne güçlükle çevirdi.


Öte yandan, sabah saatlerinde Güneydoğu'dan esen fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılmaması yönünde yetkililerden uyarı geldi. Fırtınanın deniz açığındaki hızının 90 kilometreye kadar ulaşması feribot seferlerini de iptal ettirdi. Bazı kuru yük gemilerinin ise Bodrum açıklarına demir attığı öğrenildi.

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