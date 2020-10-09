DALKO Dalaman şubesi açıldı

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) yeni şubesini Muğla'nın Dalaman ilçesinde açtı.

Dalaman pazaryerindeki Balık Satış Yeri'nin açılışına Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, DALKO Başkanı Arif Yalılı, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Balık Satış Yeri'nin açılışı dualarla yapıldı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, açılışta yaptığı konuşmada, DALKO'nun bölge ekonomisi için önemine değindi ve şubenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, Köyceğiz, Ortaca ve Dalyan Mahallesindeki satış noktalarının vatandaşlardan rağbet gördüğünü belirterek, “Dalyan Kanalı'nda üretilen kefali uygun fiyata sofralara ulaştırıyoruz. Yüzde 95'lere varan miktarda Kefal üretimi var. Çeşit olarak Kefalin farklı türleri var. Örneğin kış Kefali, Kasım aylarında başlar Mart'a kadar devam eder. Yaz Kefali ise Temmuz ayında başlar, yazın ve Eylül içerisinde devam eder. Bunun yanı sıra Levrek, Çupra gibi balıklarımız da devam ediyor. Balık yumurtası ve Mavi Yengeç'te mevcut" dedi.

Göreve geldiğinden buyana gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getiren Yalılı, “Yeniden bir DALKO inşa ettik. Daha iyi olması içinde çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız üretim, üretimimizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bölge ve ülke halkına kaliteli ve ucuz balık yedirme imkanı buluyoruz. Yurtiçi fazlasını da ihracatçı firmalar aracılığı ile Arap ülkelerine ihracat ediyoruz.