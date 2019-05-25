DALKO iftarda buluşturdu

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından Dalyan'da düzenlenen iftar programı geniş katılımla gerçekleştirildi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara binlerce kişi katıldı. Yalılı, masaları tek tek gezerek davetlilerle ilgilendi.

Yalılı, kooperatifi daha da ileri taşıma gayreti ve hedefi içinde olduklarını belirterek, bölge halkıyla kardeşlik İftarında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

DALKO Başkanı Yalılı; “Geçmişten bugüne hayır hizmetlerinde emeği geçen bütün kooperatif ortaklarını hayırla, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. İftar programımıza katılım sağlayan ve destek veren herkesten Allah razı olsun. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm dünya için güzelliklere vesile olmasını diler, sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ederim.” dedi.