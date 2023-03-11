Dalko'da Arif Yalılı farklı kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösteren S.S. DALKO Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Seçimli kongrede mevcut başkan Arif Yalılı rakibi Osman Dindar'a karşı büyük bir fark atarak güven tazeledi.

S.S. DALKO Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi'nde bulunan DALKO merkezinde yapılan kongrede mevcut başkan Arif Yalılı'nın karşısına, Osman Dindar'ın listesi adaya olarak çıktı. 740 üyesi bulunan DALKO'nun son yıllardaki en fazla katılım gerçekleşen kongresinde 715 üye oy kullandı. Seçimde Arif Yalılı'nın listesi 420 blok oy alırken, Osman Dindar'ın listesinde yer alan, Tahsin Keçeci, Ceyhun Mete, Alaaddin Duran ve Aziz Milat'ın yer aldığı liste ise ise 160 blok oy da kaldı. Sayımın devam ettiği sırada 500 oyu aşan Arif Yalılı'nın yönetim ve denetim listesinde yer alan isimler seçimi alarak güven tazeledi.

Kongreyi tamamladıklarını belirten Arif Yalılı; “Ortaklarımızda kurumuna, kendi mallarına karşı gerçekten duyarlı. Bu genel kurulda da söylediğim gibi kooperatifimizin kuruluşu 1971. O yıldan bu güne kadar en karlı bir şekilde genel kurula girdik. DALKO'nun tarihinde böyle bir şey yok. Tabii ki bu ortak kendi malını kime emanet edeceğini gerçekten dikkatli bir şekilde izlemeye başladı. Çünkü kooperatif ortaklarımız her geçen gün gençleşiyor. İnşallah hep böyle devam eder. Amacımız kooperatifi yaşatmak, daha ileriye götürmek. Bu yönde çalışmalarımız devam edeceğiz. Zaten bir yerde kalmadık, bugün kongremiz var bir taraftan da hep işlerin organizesi ile devam ediyor, ilgileniyoruz” dedi.

Rakibi olarak çıkan Osman Dindar'ın önceki dönem yönetiminde yer alan üyesinin oğlu olduğunu belirten Arif Yalılı; “O da bizim yeğenimiz. Cesaretlerinden dolayı da kutluyorum kendisini. Ama hedef sadece yönetime gelmek olmamalı, kooperatifi ileriye götürecek bir kadro her zaman buraya ihtiyaç. İyi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten bir güven tazelemiş olduk. Ortağın bize gerçekten inandığını hissettim, bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan seçim sonucu Arif Yalılı'nın yönetim kurulu Hüseyin Alacain, Hasan Ölmez, Mehmet Ali Gökalp ve Recep Yalılı'dan oluşurken, Denetim Kurulu ise Salih Gültekin, Uğur Aydın, Kağan Metin'den oluştu.