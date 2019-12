Dalyan İztuzu'nda ‘Fikir Projesi' yarışması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede Bin m2'lik bir inşaat alanı gibi açıklamaların yarışma beklentileri ile örtüşmediği açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, “Dünyanın ender özellikli alanlarından biri olarak kabul edilen İztuzu Kumsalının çevresel kullanımlarının düzenlenmesiyle gelecek nesillere taşınması ve bölgede mevcut Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) yenilenmesi amacıyla Bakanlığımızca bir fikir projesi yarışması düzenlenmiştir. Düzenlenen bu yarışmaya ilişkin olarak bölgede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan İztuzunu Kurtarma Platformunun 30 Kasım 2019 tarihinde İztuzu Kumsalında düzenlediği basın toplantısına, Genel Müdürlüğümüz çalışanı, yarışmanın raportörlerinden olan iki personel katılım sağlamış, açıklama boyunca bölgede yer almış ve açıklama akabinde söz konusu platformun dönem başkanı olarak açıklamayı yapan kişi ile birebir görüşerek hem talepleri ve şikâyetleri ilk elden dilemiş hem de yarışma süreci ve içeriği ile ilgili olarak detaylı bilgi vermiştir. Dalyan İztuzu Kumsalı, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan tarihi olan 1990 yılından bu yana Bakanlığımızca, korunmuş ve yönetilmiştir. İngiliz ‘The Times' gazetesinin seyahat rehberinde yapılan yarışma sonucunda 2008 yılında ‘Avrupa'nın En İyi Korunan Açık Alanı (The Best Green Space In Europe)' ödülüne layık görülmüştür. Bakanlığımıza geçmiş yıllarda da defalarca aktarılmış olan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) yenilenmesine ilişkin ihtiyaç ve talep 2019 yılı başında tekrarlanmış, ancak bölgedeki her türlü hassasiyet göz önüne alınarak mevcut talebe ilişkin olarak atılacak adımların katılımcı ve tartışmaya açık olması amacıyla söz konusu ihtiyacı gidermeye yönelik bir Fikir Yarışması açılması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur. Açılan fikir yarışmasında hiçbir katılımcıyı sınırlamamak amacıyla kesin bir tanımla yapı ve benzerleri talepte bulunulmamış, katılımcıların azami hayal gücü ve güncel teknoloji ile önerilerini tasarımlarına aktarmalarını istenmiştir. Yarışmacılara tasarımları için verilen alan genişletilerek Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin tüm sınırları boyunca fikirlerini oluşturmaları istenmiş bununla birlikte mevcut durumdaki ihtiyacın ve kullanılan alanın da dikkate alınması istenmiştir” denildi.

“Bölgenin imara açılması bakanlığımızın amaçlarının zıddıdır”

Açıklamalara konu olan 1000 m2'lik alan inşaat alanı gibi ifade edilen bu durumun yarışma beklentileri ile örtüşmediği belirtilen açıklamada, “Bakanlığımız bu yarışma ile inşaat ve yapı odaklı bir faaliyette bulunmak bir yana, alandaki etkiyi asgari düzeye indiren her türlü tasarımın ortaya konulması amacıyla bu fikir yarışmasını düzenlemiştir. Bölgenin imara açılması ve rant oluşturması gibi duyurular Bakanlığımız amaçlarının tam olarak zıddını ifade etmektedir. Yarışmada dereceye giren eserler arasında ağaçlık alan içerisinde kaybolacak ve yalnızca sezonda kullanılabilecek portatif yapıların olduğu ya da bir arabalı feribotun dönüştürülmesi ile açık deniz alanında da faaliyette bulunabilecek tasarımlar bulunmaktadır. Tüm bu seçimler ise Bakanlığımızın ve değerli jüri üyelerimizin bölgeye gösterdiği hassasiyeti ortaya koymaktadırlar. Yarışma sonucunda Bakanlığımıza ulaşan tüm eserler yine Bakanlıkça düzenlenecek olan Kolokyum'da tartışılacaktır. Şunu önemle belirtmemiz gerekir ki proje fikirlerinin mevcut DEKAMER yerleşkesinin bulunduğu alanda olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bakanlığımızca tüm korunan alanlarımızda olduğu gibi Köyceğiz - Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgemizde yer alan İztuzu Kumsalı'na ilişkin her türlü iş ve işlemin de hassasiyetle ele alındığını kamuoyuna duyurulur” denildi.