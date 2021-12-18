Dalyan kefali kilosu 20 liradan satılıyor

Hamsinin kilosu bazı bölgelerde 70 liraya satılırken, Türkiye'nin en kaliteli kefal balığı arasında gösterilen Dalyan kefalinin kilosu Muğla'da 20 liradan satılıyor.

Türkiye'nin en kaliteli kefal balığı arasında gösterilen Dalyan kefalinin kilosu bölgede 20 liradan satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, bölge ve ülke insanının ucuz balık yemesini prensip olarak benimsediklerini belirterek, “Hala kooperatifin merkezinde ve şubelerimizde kilosu 20 liradan balık veriyoruz. Hamsinin kilosunun 70 liraya ulaştığı bir zamanda doğal bir ürünün 20-25 liraya verilmesi hiçbir yerde rastlanacak bir uygulama değil” dedi.

“400 liraya verdiğimiz yumurta, İstanbul'da bin 100 lira“

DALKO bünyesinde üretilen botarga, yani kefal balığı yumurtasına da değinen Arif Yalılı, “Yumurta da mumsuz olanlar 100-200 lira arası satışı yapılıyor. Mumlular ise 300-500 lira arası toptan satış yapılıyor. İstanbul'a balık pazarına gittim. Kendi verdiğim ürünleri reyonlarda baktığımda alıcı gibi fiyat sordum, en düşük rakamı bin 100 lira teklif ettiler. Bizim burada kilosunu 400 liraya verdiğimiz balık yumurtasını, bin 100 liraya veriyorlar” dedi.

“Omega'nın tüm serisi yüzde 100'ü Dalyan kefalinde var”

Uzmanların balık yağı ve omeganın yaşanan Covid-19 salgınında büyük önem taşıdığını belirten Yalılı, “Norveç balık yağı denilen ürün, üretimi kültür balıkçılığından elde ettikleri, yarısı kimyasal olan bir ürün. Ürünü tavsiye etmelerindeki neden, omega serisinin bir kısmının o üründe olması. Ama yüzde 100'ü ise burada bizdeki ürünlerde var. Doğal bir balık olan kefalin yumurtasında var. Hem taze olarak değerlendiriyoruz, ayrıca kurutulmuş ve öğütülmüş olarak da değerlendiriyoruz. İlk defa bu yıl balık yumurtasının öğütülmüşüne başladık, özellikle İtalya ve Amerika'dan ciddi talep var” dedi.