Dalyan yaz sezonuna hazırlanıyor

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Ortaca'nın Dalyan Mahallesinde Ortaca Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları yaz sezonuna hazırlanıyor.

Ortaca Belediye Başkan Yardımcıları Fedayi Kılıç, Bülent Öztürk ve Ferruh Atabey, Fen İşleri Müdürü Fahri Kaya Dalyan'da devam eden üst yapı ve peyzaj çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde incelediler.

Dalyan Mahallesi Kanal üzerinde bulunan, Sevgi Yolu bitiminden itibaren başlayan ve Jandarma Bot Komutanlığı'na kadar devam eden kısımda Ortaca Belediyesi tarafından başlatılan Birinci Etap İskele Projesi yapım çalışmalarını ve Dalyan Mahallesi Şerif Efendi Sokak alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları, yapılan çevre düzenlemesi ile Dalyan Mahallesinin hem görüntü hem de çevre anlamında daha yaşanabilir bir yer olacağını açıkladılar.