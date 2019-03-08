Dalyan'da 2 Caretta Caretta ölü bulundu

Dalyan Mahallesinde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, temizlik sırasında sazlıklar arasında hareketsiz duran iki caretta caretta deniz kaplumbağası buldu.

Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.

Kanaldan çıkarılan ölü deniz kaplumbağaları, incelenmek üzere İztuzu Sahili'ndeki DEKAMER'e götürüldü.