Dalyan'da amatör denizcilik eğitimi

Dalyan'da 350 kişi amatör denizcilik eğitimi aldı. Eğitime vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Göcek Liman Başkanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Dalyan Mahallesinde Vatandaşlara Amatör Denizci Eğitimi verildi.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ilçelerinizde kursa katılan vatandaşlara Liman Başkanlığı yetkililerince, tekne kısımları ve donanımları, denizcilikte yönler, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, acil durumlarda kullanılabilecek arama ve kurtarma vericisinin bulunacağı yerler, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik bilgileri, tekne fenerleri konularında eğitim verdi.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarı gösteren kursiyerlere “Amatör Denizcilik Belgesi” verileceği bildirildi.