Dalyan'da depo yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ndeki bir evin deposunda çıkan yangında depoda bulunan eşyalar yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Dalyan Mahallesi Küme evlerinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin deposunda başlayan yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre elektrikli ev eşyaları ve elektrikli bisiklet yandı. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.