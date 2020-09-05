Dalyan'da dezenfekte ve maske istasyonu kuruldu

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesine gelen misafirlerin ve vatandaşların kullanması için dezenfekte ve maske istasyonu kuruldu.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) öncülüğünde, Dalyan Mahallesinde 5 farklı noktaya kurulan dezenfekte ve maske istasyonunun tanıtımına Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, DOD Başkanı Ali Mürşit Yağmur, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, burada yaptığı konuşmada; ‘Dalyan'da işletmeciler kendi işyerlerinde aldıkları tedbirlere ilaveten dezenfekte ve maske istasyonu kurdu. Dalyan Otelciler Derneği kısa süre önce kurulmasına rağmen başarılı projeler gerçekleştiriyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda devamlı yapmış olduğumuz uyarılar ve denetimlerle birlikte vatandaşlarımız böyle bir hizmetle de buluşmuş olacak. Güvenlik güçlerimizle birlikte denetimlerimize devam ediyor, sık sık maske dağıtıyoruz. Bu istasyonlarında sayısını arttırmak istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise, "Dünyayı sarsan salgın sürecinde çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu uygulamayı hayata geçiren Dalyan'daki işletmecilere bölge halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.