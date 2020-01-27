Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı

Ortaca’da, yaralı halde Dalyan Kanalı’na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Ortaca'da, yaralı halde Dalyan Kanalı'na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre; Dalyan iskelesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi kaçarken yaralı halde Dalyan Kanalı'na düştü.
Kedinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu Ortaca Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kediyi kurtardı.
Kedi, bakım evinde tedavi altına alındı.