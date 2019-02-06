Dalyan'da kefal balığı festivali

Ortaca'da kış turizmini hareketlendirmek amacıyla Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından Ortaca Belediyesi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali 3 Mart'ta yapılacak.

Dalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Dalyan Kanalı ve İztuzu sahilinde kefal balığı avı yarışması yapılacak. Yarışmanın ardından vatandaşlara yaklaşık 6 ton ekmek arası ücretsiz kefal balığı dağıtılacak. Etkinlik kapsamında balık dağıtımının ardından Hakan Doğanay ve Pamela sahne alacak.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, kefalin bölgenin en önemli su ürünü olduğunu aktardı.

DALKO Başkanı Yalılı; “Dalyan'daki su ürünlerinin yüzde 90'ı kefal. Bölgemizde bu ürünümüzü artık ihracata gönderiyoruz. Mısır ve Suriye'ye yıllık 300 ton kadar gönderebiliyoruz. Biz bu ürünümüzün daha iyi tanıtılıp bilinmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Festivale yoğun katılım beklediklerini belirten Yalılı; “Dalyan'ın ve bölgenin tanıtımı açısından çok önemli organizasyon. Bu yıl geçen yıllara oranla daha yoğun bir katılım bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 6 ton ekmek arası kefal dağıtılacak. Festivale gelen herkes bu lezzeti tatma fırsatı bulacak.” dedi.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu ise şunları söyledi; “Festivalimiz geleneksel hale geldi diyebiliriz. Bu yıl katılımın önceki yıllara oranla daha fazla olmasını bekliyoruz. Amacımız hem Dalyan'ın hem de Dalyan'da yetişen organik kefal balığının tanıtılması.”