Dalyan'da sporcular carettalarla yüzdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Sporcuların ve izleyicilerin tur tekneleri ile Dalyan Kanalı'ndan, İztuzu Plajı'na taşındığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

"Carettalarla yüzüyoruz" temasıyla Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğince organize edilen yarışlar bu yıl iki parkurda gerçekleştirildi. Yarışlara, erkek ve kadınlarda farklı yaş kategorilerinde, 11'i engelli 420 sporcu katıldı.

Dalyan kanalından tekneler ile İztuzu Plajı'na ulaşan sporcular, 2 bin 500 ve 5 bin metrelik iki parkurda birinci olmak için kulaç attı. Yüzücülerin can güvenliği için görevli ekipler hazır bekletildi.

Yüzme yarışının gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ettiğini dile getiren Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, “Bu festival ve yapılacak diğer festivaller ile Dalyan'ın her yönüyle tanıtılmasını amaçlıyoruz. Dalyan ve Sarıgerme'deki etkinliklerle her dönemde turizmin yapılabileceğini duyurmuş olacağız. Sezonu uzatmak ve yıl boyunca turizm yapılabileceğini göstermek adına bu festivalleri yapıyoruz. Çok önemli bulduğumuz bu festivallere desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Bundan sonra yapılacak etkinliklerimizi daha fazla katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Cennetin bir köşesi olan ülkemizin bu güzel ilçesinde böyle bir organizasyon yapmak çok güzel. Burada yaşadığımız için Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Yarışmacılara başarılar, iyi eğlenceler diliyorum.” şeklinde konuştu.

Çobanoğlu: "Her yıl çıtayı yükseltiyoruz"

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu, bu yıl 4'üncüsü yapılan yarışlarda her yıl çıtayı yükselttiklerini söyledi.

Yarışların yüzme federasyonu tarafından A sınıfına çıkarıldığını aktaran Çobanoğlu; “Her yıl daha başarılı organizasyonlar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yurt dışındaki takımların da yarışa katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Bu tarz etkinliklerin turizm sezonunu uzatmak açısından önemli olduğuna değinen Çobanoğlu; “Gelen dönüşler çok olumlu bunlar bizi daha da hırslandırıyor. Daha başarılı organizasyonlar yapmayı hedefliyoruz. Tanıtıma çok büyük katkısı olduğuna eminiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 420 kayıtlı yarışmacımız var. Bu katılımcıların güzel hatıralar ile buradan ayrılmasının dönüşünün iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Çobanoğlu, yurt dışından dört yarışmacının katıldığını ve bu sayıyı arttırmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Yarışlarda dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.