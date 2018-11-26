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Dalyan'da yeni yıl pazarı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde kurulan “Geleneksel Dalyan Yeni Yıl Pazarı” renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde kurulan “Geleneksel Dalyan Yeni Yıl Pazarı” renkli görüntülere sahne oldu. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'te pazarı ziyaret ederek, stantları gezdi.


Ortaca Belediyesi ile Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğinin katkılarıyla Dalyan Yerleşik Yabancılar Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan pazarda yaklaşık 200 stant yer aldı.


Pazara, Dalyan ve Ortaca'nın yanı sıra Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Göcek ve Marmaris'ten yerli ve yabancı vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar Noel Baba ile fotoğraf çektirme imkanı bulurken, çeşitli animasyon gösterileri ziyaretçilerin beğenisini kazandı.


Dalyan'da yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olarak yaşadığını dile getiren Dalyan Yerleşik Yabancılar Platformu üyesi Sezgin Yiğit, bu tarz etkinliklerin kültürlerin kaynaşmasına katkı sağladığını vurguladı.


Yerli ve yabancı vatandaşların pazara yoğun ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Yiğit; “Geleneksel hale gelen etkinlikte her sene adeta bir kültür birleşmesi yaşanıyor. Katılımın çok güzel olması bizi de mutlu etti. Pazarda yabancı vatandaşlar kendi kültürlerinin ürünlerini sergiledi, yöremizin insanı da kendi kültürümüzün ürünlerini pazara taşıdı. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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