Dalyan'ı su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla Dalyan'da aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.

Muğla'da etkili olan aşırı yağışlar, Ortaca'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Dalyan'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kargıcak ve Namnam çayının yoğun gelen suları ile taşan Köyceğiz gölü nedeniyle yükselerek taşan Dalyan Kanalları nedeniyle, kanal kenarında bulunan Dalyan Mahallesinde birçok cadde ve mahalle de sular altında kaldı. Yaşanan taşkın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. O anlardan bir tanesinde, eve ekmek götürmeye çalışan bir vatandaşın sular altında kalan caddeden geçişi sırasında yaşadığı zorluk fotoğraf karelerine yansıdı.