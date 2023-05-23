'Damsız girilmez' kavgasında yaralanan şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında "Damsız girilmez" kavgasında yaralanan şüpheli F.G.'de hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 15 Mayıs gecesi Marmaris Yat Limanı'nda bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. İçeri girmek isteyen K.Ö., F.G., B.G. ve V.T. isimli şahıslar ile 'Damsız almıyoruz' diyen işletmenin güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede şahıslar, üzerlerinde taşıdıkları kesici aletlerle güvenlik görevlisi, mekan çalışanı, eğlenmeye gelen 8 kişiyi yaraladı ve ardından saldırganlar birbirlerini de yaraladı. Vatandaşların 112 acil hattını aramaları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganları polisler ve mahalle bekçileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık B.G. serbest bırakılırken, V.T. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.Ö. ise mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Eğlence mekanına birlikte girmeye çalışan ve içeri alınmayınca güvenlik görevlisi İ.T.'yi bıçaklayan daha sonra kendisi de K.Ö. tarafından bıçaklanan F.G. ise bugün taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi.