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Darp edilerek hastane önüne bırakılan şahıs hayatı kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dövüldükten sonra hastane önüne bırakılan kişinin yaşamını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dövüldükten sonra hastane önüne bırakılan kişinin yaşamını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


İddialara göre, Mustafa Ümit Tekmanlı (41) ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Tekmanlı, ilçedeki özel bir hastanenin önüne bırakıldı.


Tekmanlı'nın tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 5 kişiyi tespit etti.


Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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