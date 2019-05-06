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Datça 50 bin Tiyatrosever'i ağırlamaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Datça Tiyatro Festivali bu yıl da sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Datça Tiyatro Festivali'ni geçen yıl 3 günde yaklaşık 25 bin kişinin katılırken, festival bu yıl programı genişleterek 5 günde 50 bin sanatseveri ağırlamaya hazırlanıyor.


Festival kapsamında Datça'nın merkezinde bir tiyatro adası oluşturularak, sahnelenecek yeni oyunlar, söyleşiler, ünlü tiyatrocularla atölyeler, festival yerleşkesindeki büyük Panayır Alanı'nda yapılacak konserler, etkinlikler ve eğitimlerle dopdolu bir içerik sunulacak. Yetişkinler kadar çocuklar için farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, tiyatro öğrencileri ile profesyonel sanatçıları bir araya getiren yenilikçi bir eğitim programını da içeriyor.


Datça Amfi Tiyatrosu'nda sergilenecek tiyatro oyunlarının ve Panayır Alanı'ndaki büyük çaplı konserlerin yanı sıra bu sene ilk kez kurulacak olan Alternatif Sahne'de gerçekleştirilecek etkinlikler, programlar, oyunlar, stand-up gösterileri ve birçok yan etkinlik ile sanat ve eğlence bir arada olacak.

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