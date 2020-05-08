Datça açıklarında 26 sığınmacı kurtarıldı

Datça İstanköy açıklarında sürüklenen bir tekneden yapılan yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından eşyaları ve bulundukları fiber teknenin yakıtı boşaltılan 26 Suriye uyruklu sığınmacının yaptığı yardım çağrısı sonrası denizde sürüklenen fiber tekne içinde 26 Suriye uyruklu sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı. Fiber tekne içinde 14 erkek, 4 kadın ve 8 çocuk tespit edildi.