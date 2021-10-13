Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı.
Datça açıklarında seyir halinde iken makine arızası nedeniyle içinde 2 kişi bulunan 14 metrelik tekne sürüklenmeye başladı. Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metrelik tekne Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.