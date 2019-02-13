Datça Adliyesinde emektar katibe hüzünlü veda

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, dün motosikletiyle yaya yolunu kullanarak karşı şeride geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden katip Sedat Taşar için adliyede düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Datça'nın Reşadiye Mahallesi Dörtyol mevkiinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 07 NRP 45 plakalı motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Taşar (55), Hüseyin K. (50) idaresindeki 66 HP 730 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedat Taşar'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde alınarak törenin yapılacağı Datça Adliyesine getirildi. Taşar için burada yapılan törene Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Şeref Murat Erkılıç, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, siyasi parti temsilcileri, adliye çalışanları ve kalabalık bir vatandaş grubu yaşandı.

Duygusal anların yaşandığı törende okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, Müftü Nurettin Çelik tarafından dua edildi. Taşar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Kocaeli'nin Derince ilçesine gönderildi.