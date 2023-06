Datça Avrupalı misafirlerini ağırlıyor

Datça Yılmazlar Ortaokulu, Avrupa Birliği Erasmus+ programı çerçevesinde yürütülen "New-First Aid in The School Teaching and Training" adlı projenin ev sahibi oldu. Projede, 4 farklı Avrupa Birliği ülkesinden 14 öğretmen ve 21 öğrenci Datça'ya geldi.

Datçalı öğrenciler ilk olarak belediye ziyaretinde bulunarak projelerini anlatıp tanıtımını yaptılar.

Düzenlenen eğitim programında, temel ilkyardım, arama kurtarma ve orman yangınlarında alınacak tedbirler konularının yer aldığı öğrenilirken, misafir öğrencilere, bu konularda Datça'da yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi verilecek. Öğrenciler ayrıca kendi çalışmalarının sunumunu gerçekleştirecek. Bu özel program için Çek Cumhuriyeti, Letonya, Sırbistan ve Romanya'dan 21 öğrenci ve 14 öğretmen Datça'yı ziyaret ederken, Datça Yılmazlar Ortaokulu'ndan da 5 öğretmen ve 14 öğrenci eğitime katılım sağladı.

Son iki yıl içerisinde Datça Yılmazlar Ortaokulu'ndan 20 öğrenci ve 9 öğretmen, bu projenin diğer ayağını oluşturan eğitimlere katılmıştı. Proje, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

Öğrencilere uygulamalı ilkyardım eğitimi verildi

AB projesi çerçevesinde 4 ayrı ülkeden gelen Erasmus öğrencilerine, Datça Yılmazlar Ortaokulu ev sahipliğinde, Datça MAG-AME SAR ekibi tarafından, başta ilkyardım eğitimi olmak üzere, ekipman tanıtımı, arama kurtarma, vakanın güvenli bir şekilde çıkarılması konularında uygulamalı eğitim verildi. Projeye katılan öğrenciler eğitimleri başarılı şekilde tamamladı.