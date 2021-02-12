Datça Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4. Datça Badem Çiçeği Festivali'nin açılış töreni korona virüs tedbirleri altında yapıldı.

Datça Belediyesi tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Hızırşah Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreni gerçekleştirildi. Pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak düzenlenen festivalin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Gürsel Uçar yaptı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan festivalin açılış konuşmasında Uçar, “Datça'da erken gelen bir bahar. Bizlere her zaman anımsattığı ‘Erken kalkan işine, geç kalkan düşüne' sözlerinin doğruluğuyla, bizlerin Datça'da hem baharı hem de badem çiçeklerinin açmasıyla işimize daha iyi sarılacağımızın bir ifadesi olarak düşünüyorum” diye konuştu.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban ise, “Bugün gerçekten bir bahar havası var. Datça'da bahar Şubat ayı ile başlıyor. Bunun da göstergesi badem çiçeği. Bundan önceki üç festivali şenlik havasında 25-30 bin kişin katıldığı bir festival havasında kutluyorduk. Bu yıl pandemi nedeniyle Datça'yı siz ekranlarınızda ağırlıyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yıl pandemi biterse tüm misafirlerimizi Datça'ya bekliyoruz” dedi.

Tören açılış konuşmalarının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik dörtlüsünün konseri ile sona erdi.

Törene Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.