Datça Badem Çiçeği Festivali yağmurla başladı

Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında Atatürk Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşe Datçalıların yanı sıra civardaki il ve ilçelerden de yüzlerce kişi katıldı. Festival kapsamında, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve palamut bükünde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Festivalin Datça Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ile vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun seslendirdiği marşlar ve Bodrum Bandosu'nun pop, Latin ve Balkan müziği ağırlıklı ezgileriyle, festivale gelenler eğlence dolu saatler yaşadı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Anadolu'nun birçok yeri şu günlerde kar altında iken Datça'da baharın yaşandığını söyledi. Datça'nın oksijeni bol, havası temiz ve ülkenin yedi coğrafi bölgesi içinde farklı bir konuma sahip olduğunu ifade eden Uçar, "Datça, Türkiye'nin sekizinci bölgesidir. Datça'da aldığınız her nefesin, vücudunuza sağlık ve mutluluk, yediğiniz her lokmanın ise yüreğinizde sevgi oluşturacağını göreceksiniz. Allah yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse, Datça Yarımadası'na gönderirmiş. Biz çok şanslıyız bizi burada yarattı, sizlerde bu şansın içine girdiniz, sizlerde bugün buradasınız. Meşhur bir söz vardır ‘Acelen varsa ne işin var Datça'da' derler burası acelesi olanların değil vakti bol olanların yeridir” dedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da, konuşmasında, Datça, 8 Şubat'ta badem çiçekleri açan Türkiye'deki tek yerleşim yeri olduğunu söyledi. Kaymakam Çoban, "Ben de sıcak bir memlekettenim, Antalyalıyım ama bizim badem çiçeklerinin açması bu kadar erken olmuyor. Bu iş Datça ile başlıyor. Bahar, Datça'da başlıyor" diye konuştu.

Festival akşam yarın ve Pazar günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.