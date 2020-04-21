İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça Belediyesinden ‘antin kuntin' proje

Korona virüs salgınında sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Datça Belediyesi, bu defa Da Vinci’nin projelerinden ilham alarak sahile sanal ortamda cam kabinler yerleştirdi.

Korona virüs salgınında sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Datça Belediyesi, bu defa Da Vinci'nin projelerinden ilham alarak sahile sanal ortamda cam kabinler yerleştirdi.


Datça Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Covid-19 yüzünden deli gibi bir şey ettik kendimizi, Da Vinci'nin antin kuntin projelerinden de ilham alınca sonuç bu” mesajı ile yayınlanan görselde, sanal ortamda Datça plajına yerleştirilen izolasyonlu cam kabinler dikkat çekti.


Datça Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı takipçilerinden de esprili sorular ve cevaplar geldi. Bir takipçisi “Da vinci, antin kuntin!!! Olmamış! Sanatta ve bilimde dehalaşmış bir kişiyi alaya almak! Çok antin kuntin olmuş!!!!!” derken, bir başka takipçi de, “Datça'ya ulaşım için de bir sistem bulsak tamam bu iş” yorumunu yaptı.


Datça Belediyesi ile yapılan yoruma, “Bilim ve teknoloji ekibimiz ışınlanma portalı projesini bitirmek üzere” diyerek cevap verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.