Datça CHP'den saldırıya kınama

CHP Datça İl Teşkilatı, Ankara Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.

CHP İlçe Başkanı Aytaç Kurt, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. 'Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz” dedi.

CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da, “Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır” diye konuştu.