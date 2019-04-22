İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Datça CHP'den saldırıya kınama

CHP Datça İl Teşkilatı, Ankara Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.

CHP Datça İl Teşkilatı, Ankara Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı.


CHP İlçe Başkanı Aytaç Kurt, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. 'Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz” dedi.


CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da, “Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.