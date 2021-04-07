İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça emniyeti KADES tanıtımlarını sürdürüyor

Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla kadın tarafından indirilen Kadın Destek Uygulaması tanıtım çalışmaları devam ediyor.


Muğla'nın Datça ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan stantta KADES (Kadın destek uygulaması) tanıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından akıllı telefonlara kolayca indirilen KADES uygulaması ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulama Datça'daki kadınlara da tanıtılıyor.


Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskele Mahallesi Atatürk caddesinde stant kurarak KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, herhangi bir saldırı veya şiddet halinde yapmaları gerekenleri anlattılar ve broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.